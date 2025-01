Napolipiu.com - Danilo accelera la rescissione dalla Juve: “Vuole solo il Napoli”

Il difensore brasiliano spinge per liberarsi dai bianconeri. In corso la trattativa tra i legali delle parti per chiudere l'accordo di risoluzione.Il futuro disi tinge sempre più d'azzurro. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio attraverso Sky Sport, il difensore brasiliano stando i tempi per ladel contratto con lantus, con l'obiettivo chiaro di trasferirsi al.La giornata di giovedì 9 gennaio ha segnato una svolta decisiva: i legali bianconeri e l'entourage del calciatore si sono incontrati per avviare formalmente la procedura di risoluzione contrattuale. Il brasiliano, ormai fuori dai piani tecnici dellantus, avrebbe espresso la sua ferma volontà di sposare il progetto azzurro.