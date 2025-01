Giornalettismo.com - Cosa sono Robots.txt e ADS.TXT

Disi parla quando sentiamo termini come.txt e ads.txt? In questo articolo di approfondimento stiamo parlando di programmi che vengono utilizzati dai motori di ricerca per andare a esplorare il web e per indicizzare le pagine dei siti. In particolar modo, i.txt sirivelati cruciali in ambito di strategie SEO. Indice Cheè il.txt Qualile principali funzionalità del.txt Come funzionano i crawler e gli spider dei motori di ricerca Cos’è il file ads.txt Qualile principali regole dell’ads.txtè il.txt.txt è un file che viene utilizzato dai webmaster per comunicare con i motori di ricerca e indicare quali pagine o file del sito non devono essere indicizzati. Questo file si trova nella directory principale del sito (root) e può essere creato e gestito facilmente dai webmaster per controllare quali pagine posessere sottoposte alla scansione dei crawler dei motori di ricerca.