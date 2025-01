Buchanan incontra l’Inter | il futuro è in discussione

Leggi su Ilnerazzurro.it

Arrivato nel calciomercato di gennaio dello scorso anno, l’esterno Tajonnon ha avuto al momento un grande impatto in maglia nerazzurra, per alcuni motivi. Nei primi mesi del 2024, Inzaghi l’ha schierato con cautela, in modo da farlo adattare senza fretta agli schemi dele al campionato italiano, un pò come fatto con Bisseck nella passata stagione. Il brutto infortunio patito durante l’ultima Copa America ha rallentato il suo processo di inserimento nelle gerarchie nerazzurre, e per questo motivo ci sarebbero alcuni club della Liga Spagnola e della Premier League.via in prestito?Secondo quanto riportato dalla testata canadese TSN, ci sarebbero alcune squadre estere, in particolare dalla Premier League e della Liga, interessate all’esterno canadese di proprietà del