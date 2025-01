Lanazione.it - Assegno unico 2025, scatta la rivalutazione per 364mila famiglie toscane

Firenze, 9 gennaio– Secondo quanto emerge dall’osservatorio statistico Inps, oltrehanno beneficiato dell’nel corso del 2024, per un importo medio mensile a figlio di 172 euro. Nelè previsto un lieve aumento degli importi e delle maggiorazioni del contributo per chi ha figli a carico fino a 21 anni, grazie all’applicazione dell’indice diIstat, fissato allo 0,8%. Di conseguenza, l’base salirà da 57,2 a 57,45 euro per lecon un Isee superiore a 45.574,96 euro, o senza Isee, mentre l’importo massimo salirà da circa 199,40 a 200,99 euro per i nuclei familiari con un Isee fino a 17.227,33 euro. Il calendario dei pagamenti di gennaioL’sarà erogato dal 15 al 17 gennaioper chi ha già beneficiato in passato del contributo.