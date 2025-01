Lanazione.it - “Arbitro, ho fatto fallo di mano”. Premio Fair Play a Tommaso, baby calciatore del Castellina Scalo

Poggibonsi (Siena), 9 gennaio 2025 – “Signor, ho toccato il pallone con lanel tentativo di evitare il gol degli avversari. Conceda il rigore all’altra squadra”. Sincerità di un bambino che frequenta le elementari e che gioca nelle giovanili del. Un’ammissione di responsabilità – sfociata nell’assegnazione del penalty, poi trasformato dai rivali – che ha portato alper ilatleta protagonista,Gaziano, classe 2016. Firenze, la partita "applaudita" Under 14: un match all'insegna del. Minuto di silenzio per le vittime nel cantiere L’episodio, da rimarcare in un tempo in cui sui campi a ogni livello non sempre a prevalere è il gioco pulito, è avvenuto a Poggibonsi nel torneo di calcio a cinque Anna Cresti alla tensostruttura del Bernino, organizzato dall’Upp .