Aereo esce di pista ed esplode durante l’atterraggio | come è successo

Un terribile incidente si è verificato oggi, in cui 5 persone sono rimaste coinvolte, di cui una è deceduta. Unprivato è esplosopresso l’aeroporto locale. Immagini inquietanti sono state catturate dalle telecamere di sorveglianza e dai residenti.Leggi anche: Campi Flegrei, emerge una nuova scoperta: cosa si nasconde al di sottoLeggi anche: Tragico incidente ferroviario in Italia, travolta dal treno in corsa: circolazione in tiltdiedUn drammatico incidenteha scosso la cittadina di Ubatuba, nello Stato brasiliano di San Paolo, dove unprivato Cessna 525 è esplosopresso l’aeroporto locale. Il velivolo, che trasportava cinque persone, è finito fuoriprima di prendere fuoco L’incidente si è verificato questa mattina e ha attirato immediatamente l’attenzione dei residenti e delle autorità locali.