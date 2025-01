Liberoquotidiano.it - "A che tipo di donna vuole ridurmi!": il generale Vannacci fa sbroccare la Piccolotti

«Ma va bene, giochiamo ad armi pari: gli uomini e le donne sono uguali», cantava Cesare Cremonini una ventina d'anni fa. E dal punto di vista dialettico, Robertoed Elisabettagiocano decisamente alla pari. Entrambi pungenti e volitivi, su sponde opposte. Ormai ospiti frequenti dei talk di La7, ileurodeputato della Lega e la deputata di Avs le suonano da Floris a DiMartedì. «Lanon è uguale all'uomo e la più grande offesa che avete fatto alle donne, voi e i vostri partiti, è quella di approvare le quote rosa nelle quali si cedono delle posizioni in base al genere e non in base alle competenze», parte in quarta, che punge: «Mi domando come mai non abbiate trovato le quote rosa tra i fabbri, tra i muratori o tra i traslocatori, ma solo nelle quote dirigenziali.