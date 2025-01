Ilfoglio.it - Super-infinito

Autrice di famosi libri per ragazzi, studiosa di letteratura, Katherine Rundell ha pubblicato due anni fa una nuova biografia di John Donne, molto apprezzata in Gran Bretagna, proposta ora ai lettori italiani da Utet. Scandito da una scrittura cristallina, senza sussulti,ricostruisce in maniera romanzesca i punti salienti della vita di Donne, cogliendone l’immagine sfaccettata, prismatica, sempre in divenire: poeta, amante, saggista, avvocato, pirata, dissidente, pastore, autore satirico, politico, cortigiano, cappellano del re, infine decano della più bella cattedrale di Londra. Si prendano ad esempio già le prime pagine del libro, che, in medias res, riportano un evento accaduto nel 1623, nel giorno dell’Ascensione. John Donne, all’epoca cinquantunenne, già da due anni era stato nominato decano della Cattedrale di St Paul, ci viene mostrato come una specie di rockstar.