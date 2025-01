Lanazione.it - Si avvicina l’inizio del 23° Concorso Internazionale Pianistico Maria Giubilei

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 8 gennaio 2025 – Al via il 23esimoInternational Piano Competition Edizione 2025 a Sansepolcro Una collaborazione tra FIDAPA Sezione Alta Valle del Tevere e Centro Studi Musicali della Valtiberina Sidel 23°che grazie al contributo di numerosi sostenitori privati, commerciali e istituzionali, vedrà nella nuova edizione un notevole incremento del monte-premi che raggiungerà un importo totale di ben 15.900€. Da notare che ilè rivolto prevalentemente a pianisti ma una delle sezioni, Autore contemporaneo, si rivolge anche a formazioni miste fino al quartetto con pianoforte. Queste le scadenze e la struttura della nuova edizione: SCADENZE - Iscrizioni online: dal 17 febbraio al 14 marzo (termine ultimo) - Preselezione online: invio video entro il 14 marzo - Fasi finali in presenza: 31 maggio e 1° giugno SEZIONI - Sezione “Marco Gennaioli” per pianoforte - fino a 25 anni di età - Sezione “Paola Baschetti” per pianoforte - fino a 35 anni di età - Sezione “Autore contemporaneo” per pianoforte o formazioni con pianoforte fino al quartetto - fino a 40 anni di età MONTE PREMI 15.