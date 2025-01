SAG Awards 2025 | tutte le nomination

Leggi su Cinefilos.it

SAGleLe candidature per i SAGsono state svelate questa mattina, dopo che l’annuncio di persona programmato è stato annullato a causa del tragico incendio boschivo in corso a Los Angeles. I trofei in 15 categorie, sei nei film e nove in TV, saranno in palio nella 31a edizione annuale dei SAGil 23 febbraio allo Shrine Auditorium & Expo Hall di Los Angeles e in streaming live su Netflix. Kristen Bell presenterà la cerimonia, che vedrà Jane Fonda ricevere il SAG Life Achievement Award.Le candidature di oggi arrivano mentre la stagione dei premi entra nel vivo dopo i Golden Globe di domenica, nel corso dei quali film come Emilia Perez e The Brutalist hanno consolidato il loro posto nella conversazione sui premi. I due film cercheranno di continuare il loro slancio ai SAG, che l’anno scorso hanno dato una spinta al vincitore dell’Oscar per il miglior film Oppenheimer che ha portato a casa il trofeo Outstanding Ensemble, l’equivalente più vicino del miglior film della gilda.