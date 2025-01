L’ultima follia dei No Vax | bere biossido di cloro per disintossicarsi dai vaccini anti-Covid

Leggi su Dayitalianews.com

Sono passati circa 3 anni dalla fine della pandemia, eppure i suoi effetti si sentono ancora. Da poco è uscita la notizia degli effetti collaterali del vaccino Pfizer, che avrebbe fatto crescere il seno di una 19enne di ben 4 volte. Ma c’è un’altrache stanno diffondendo i No Vax, cioè assumerediper liberarsi deiche hanno permesso di immunizzare tutta la popolazione mondiale contro un vaccino mortale. Da alcune settimane infatti sui social stanno spopolando annunci di sedicenti esperti per ripulire il corpo bevendodi, un disinfettante utilizzato per le acque industriali che può avere conseguenze anche piuttosto pericolose.Ladei No Vax corre sui socialCome si legge in uno dei tpost che stanno circolando sui social, in particolare su Facebook, i sedicenti esperti spiegano che bevendo un litro d’acqua al giorno con 10 ml didivengono pulite e ossigenate tutte le cellule, liberando il corpo dal vaccinoe in particolare dalla proteina Spike.