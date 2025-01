Oasport.it - Luca Nardi si arrende a Zizou Bergs ad Auckland: pesarese eliminato in due set negli ottavi di finale

Terminatadil’avventura dinell’ATP250 di(Nuova Zelanda). L’azzurro (n.90 del ranking) è statodal belga(n.66 ATP) con il punteggio di 6-1 6-4 in 1 ora e 22 minuti di gioco. Una partita in cui le difficoltà nella gestione dei turni al servizio delsi sono evidenziati, al cospetto di un giocatore comeche ha cercato sempre di essere particolarmente aggressivo.Nel primo set si comprende immediatamente che persarà dura. L’azzurro fatica moltissimo a portarsi a casa il secondo gioco, cancellando ben quattro palle break, ma nei successivi giochi in battuta deve alzare bandiera bianca. Il belga domina letteralmente, perdendo solo un punto al servizio e piazzando la bandierina nei giochi in risposta. Conclusione: 6-1 in appena 31? di gioco.