La liberazione di Sala il ruolo di Caravelli e la conferenza stampa di Meloni | le pillole del giorno

Quando si dice un timing perfetto. Finalmente è arrivata la buona notizia delladi Cecilia, imbarcata su un aereo in direzione Italia (atterraggio a Ciampino atteso intorno alle 15.30) dopo 20 giorni di prigionia in Iran. Un mercoledì da leoni per Giorgia, proprio alla vigilia di quel giovedì 9 gennaio in cui è in programma ladi fine anno, che era stata rinviata non senza polemiche. La premier avrà quindi a disposizione tutta la potenza mediatica possibile per incensarsi e lodare l’azione diplomatica del governo, in una partita nella quale sembra rientri anche la scarcerazione dell’ingegnere iraniano Mohammad Abedini Najafabad, il 38enne fermato il 16 dicembre a Malpensa con l’accusa di terrorismo e che adesso sarà probabilmente rimpatriato in Iran (nonostante il ministro degli Esteri Antonio Tajani abbia ribadito ancora che le due questioni sono separate.