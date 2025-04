In tre anni duemila ucraini ospitati da Caritas e famiglie

duemila i profughi ucraini che hanno trovato rifugio a Como e provincia dal 2022 a oggi, grazie al lavoro della Caritas e alle famiglie che hanno aperto le case a tante mamme e bambini in fuga dalla guerra. La Caritas – con il direttore diocesano Rossano Breda (nella foto) – continua a destinare a questo servizio parte dei proventi pervenuti attraverso la raccolta fondi dedicata a supporto degli interventi della rete Caritas in Ucraina, nei Paesi confinanti e in Italia."È operativo un apposito gruppo di lavoro che si è avvalso anche della professionalità di una mediatrice linguistica – spiegano i responsabili dell'associazione – Casa Nazareth a Como, in via Don Guanella, ha svolto per circa un anno un servizio di hub per donne e famiglie fuggite dalla guerra. L'afflusso di profughi è stato molto elevato.

