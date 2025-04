Omaggi a Benedetto Croce e Totò per celebrare i 2500 anni di Napoli

AGI - Una N blu, stilizzata e arrotondata, che rimanda a un'onda, che vuole coinvolgere e che è simbolo di accoglienza e solidarietà. È questo il logo che accompagnerà il programma di iniziative definito dal comitato nazionale Neapolis 2500, istituito dal ministero degli Affari Esteri e dal ministero della Cultura per celebrare i 2.500 anni della città. Un simbolo che vuole trasmettere anche l'immagine di Napoli come una musa, ispiratrice delle arti, delle scienze e di un vastissimo patrimonio materiale e immateriale che attraversa la sua storia millenaria. Il Comitato nazionale è composto, oltre che dal prefetto Michele di Bari, anche dall'imprenditrice Maria Luisa Faraone Mennella, dall'ambasciatore Pasquale Ferrara, dall'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, dal regista Pupi Avati, dal medico-endocrinologo Salvatore Longobardi e dal rettore dell'università Suor Orsola Benincasa Lucio D'Alessandro.

