Al Carnevale di Gambettola trionfa ’Il paese dei balocchi’

Carnevale di Gambettola il carro mascherato "Il paese dei Balocchi, con Pinocchio e il Grillo Parlante" (punti 1986) realizzato dal Gruppo I Giovani Tonici. 2^ classificato "Merlino e il potere del drago" (1933) del Gruppo Amici della Scuola. 3^ "Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato" (1706) Asd Bar Malatesta. 4^ "La bella e la bestia" (1246) Gruppo La Fenice. 5^ "Non ce n’è per Nettuno" Gruppo I Maranèl di Forlì.Fra i carri mascherati di seconda categoria il vincitore è stato Il magico Mondo Disney, 2^ Ghostbusters, 3^ Looney Tunes. I premi speciali Capeti e Barilli sono stati assegnati a Willy Wonka e a Canali Maicol dei Maramel. A votare è stato il pubblico pagante di entrambe le sfilate: Lunedì di Pasqua e domenica sera, ciascun spettatore poteva esprimere la propria preferenza con il nome di un carro sul retro del biglietto d’ingresso. Ilrestodelcarlino.it - Al Carnevale di Gambettola trionfa ’Il paese dei balocchi’ Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ha vinto il primo premio deldiil carro mascherato "Ildei Balocchi, con Pinocchio e il Grillo Parlante" (punti 1986) realizzato dal Gruppo I Giovani Tonici. 2^ classificato "Merlino e il potere del drago" (1933) del Gruppo Amici della Scuola. 3^ "Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato" (1706) Asd Bar Malatesta. 4^ "La bella e la bestia" (1246) Gruppo La Fenice. 5^ "Non ce n’è per Nettuno" Gruppo I Maranèl di Forlì.Fra i carri mascherati di seconda categoria il vincitore è stato Il magico Mondo Disney, 2^ Ghostbusters, 3^ Looney Tunes. I premi speciali Capeti e Barilli sono stati assegnati a Willy Wonka e a Canali Maicol dei Maramel. A votare è stato il pubblico pagante di entrambe le sfilate: Lunedì di Pasqua e domenica sera, ciascun spettatore poteva esprimere la propria preferenza con il nome di un carro sul retro del biglietto d’ingresso.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il 'Paese dei balocchi' trionfa al carnevale della Romagna, i Giovani Tonici fanno il bis. La classifica dei carri - Va in archivio la 139esima edizione del carnevale della Romagna che ha colorato come ogni anno le strade di Gambettola, la giuria tecnica e popolare ha incoronato vincitore il gruppo Giovani Tonici, con il grande carro allegorico di prima categoria, "Il Paese dei Balocchi". Per i Giovani Tonici... 🔗cesenatoday.it

Protagoniste le maschere “Gambino e Sgambetta”, ultimo giorno di Carnevale nelle scuole di Gambettola - Il 4 marzo l'istituto comprensivo di Gambettola ha festeggiato l'ultimo giorno di Carnevale con una giornata speciale, unendo la tradizione del Carnevale della Romagna con i ragazzi delle scuole primarie del comune. L'evento ha visto la partecipazione di diverse figure istituzionali, come il... 🔗cesenatoday.it

Il paese che vieta le bombolette spray per il Carnevale - Carnevale significa coriandoli, stelle filanti, maschere e bombolette spray; almeno, così è ovunque, tranne che in Alto Adige. Più precisamente a Brunico dove, anche per questo Carnevale, il comune ha deciso di vietare l’uso delle bombolette spray negli spazi pubblici. Parla il sindaco “Il... 🔗trentotoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il 'Paese dei balocchi' trionfa al carnevale della Romagna, i Giovani Tonici fanno il bis. La classifica dei carri; Il carro di Peter Pan trionfa a Gambettola; Finale esplosivo per la 138esima edizione del Carnevale di Gambettola: vince il carro Peter Pan; Fa il pieno di pubblico il 138esimo Carnevale della Romagna: Una edizione senza precedenti. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Gambettola, Carnevale della Romagna: vince “Il Pese dei Balocchi” dei Giovani Tonici - Il Trofeo del Carnevale della Romagna di Gambettola, giunto alla sua 139ª edizione, (la giuria tecnica e popolare), ha incoronato vincitore il gruppo ... 🔗corriereromagna.it

Gambettola. Pinocchio e il grillo sul podio del Carnevale di Romagna - Si è concluso ieri, domenica 27 aprile, a Gambettola con la sfilata notturna, il 139esimo Carnevale di Romagna. Sul podio ci sono ancora una volta I Giovani tonici, detentori del trofeo, con Il Paese ... 🔗corrierecesenate.it

Carnevale di Gambettola, sfilata conclusiva rimandata - Sfilata del Carnevale di Romagna di Gambettola: buona la prima per la tanta partecipazione, anche se velata dalla morte di papa Francesco avvenuta nella stessa mattinata del Lunedì di Pasqua. 🔗corrierecesenate.it