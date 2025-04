Il ritorno di Ville Aperte Tour di primavera Due weekend nella grande bellezza

bellezza in Brianza e la manifestazione Ville Aperte è pronta ad accompagnare il grande pubblico alla scoperta dei tesori del territorio. Appuntamento in due tranche, la prima dal 3 all’11 maggio e poi il ritorno in autunno, questa volta per 42 gioielli sparsi su cinque province lombarde, 23esima edizione dell’appuntamento culturale che ha incassato la medaglia dal Quirinale per i suoi oltre 77mila visitatori del 2024. Formula inossidabile che di volta in volta si arricchisce di nuovi innesti, c’è anche la Via del Gusto, tanti i beni disponibili a cominciare da Monza con il grande classico, la Reggia del Piermarini, affiancata a un percorso con visita al Teatrino di Corte, recentemente restaurato con i fondi del ministero per i Beni culturali, e alla Rotonda dell’Appiani per valorizzare grandi pittori e architetti al lavoro alla corte napoleonica. Ilgiorno.it - Il ritorno di Ville Aperte. Tour di primavera. Due weekend nella grande bellezza Leggi su Ilgiorno.it Una linea rossa unisce la mappa dellain Brianza e la manifestazioneè pronta ad accompagnare ilpubblico alla scoperta dei tesori del territorio. Appuntamento in due tranche, la prima dal 3 all’11 maggio e poi ilin autunno, questa volta per 42 gioielli sparsi su cinque province lombarde, 23esima edizione dell’appuntamento culturale che ha incassato la medaglia dal Quirinale per i suoi oltre 77mila visitatori del 2024. Formula inossidabile che di volta in volta si arricchisce di nuovi innesti, c’è anche la Via del Gusto, tanti i beni disponibili a cominciare da Monza con ilclassico, la Reggia del Piermarini, affiancata a un percorso con visita al Teatrino di Corte, recentemente restaurato con i fondi del ministero per i Beni culturali, e alla Rotonda dell’Appiani per valorizzare grandi pittori e architetti al lavoro alla corte napoleonica.

