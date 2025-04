Traffico di migranti Tre arresti

migranti iniziava in Libia: qui venivano imbarcati sulle rotte del Mediterraneo, con direzione coste italiane e della Grecia. Ilgiorno.it - Traffico di migranti. Tre arresti Leggi su Ilgiorno.it Viveva e lavorava come operaio a Castelmella. In contemporanea, sostengono gli inquirenti, organizzava viaggi della speranza sui barconi per suoi connazionali, che pagavano a caro prezzo il sogno di approdare in Europa: è un 41enne pakistano, arrestato dalla polizia di Stato in esecuzione di un provvedimento dell’autorità giudiziaria del Pakistan. L’operazione del Servizio centrale operativo (Sco) e delle squadre Mobili di Brescia, Catanzaro e Torino, ha portato all’arresto di tre presunti trafficanti di immigrati, tutti pakistani, localizzati tra le rispettive province di competenza. Stando all’accusa, i tre provvedevano a disporre il trasferimento di connazionali dal Paese d’origine ai Paesi europei. Il viaggio per iiniziava in Libia: qui venivano imbarcati sulle rotte del Mediterraneo, con direzione coste italiane e della Grecia.

