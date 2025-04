Il numero di atti discriminatori è sempre più alto

numero di atti discriminatori – ovvero azioni non corrette nei confronti di altre persone con un’etnia diversa dalla propria – è altissimo. Se si continua così, in futuro questo potrà essere un problema che andrà solo a peggiorare. Infatti, a queste discriminazioni sono legati anche fatti di cronaca. Ad esempio, durante la notte di Capodanno a dei ragazzi è stato vietato l’ingresso in un locale per il colore della propria pelle. Secondo noi al giorno d’oggi, vedere ancora queste situazioni è inconcepibile, ma se si vuole creare una società unita, continuando così non sarà possibile. Un fenomeno che fortunatamente è in miglioramento è l’accoglienza. Infatti, quando si arriva in Italia si viene accolti in strutture provvisorie, nelle quali si ricevono cure mediche e protezione internazionale; cioè i volontari e le strutture si assicurano di tutelare i diritti dei profughi che scappano a causa delle guerre. Ilrestodelcarlino.it - "Il numero di atti discriminatori è sempre più alto" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Secondo la raccolta di dati fatta in classe, ildi– ovvero azioni non corrette nei confronti di altre persone con un’etnia diversa dalla propria – è altissimo. Se si continua così, in futuro questo potrà essere un problema che andrà solo a peggiorare. Inf, a queste discriminazioni sono legati anche fdi cronaca. Ad esempio, durante la notte di Capodanno a dei ragazzi è stato vietato l’ingresso in un locale per il colore della propria pelle. Secondo noi al giorno d’oggi, vedere ancora queste situazioni è inconcepibile, ma se si vuole creare una società unita, continuando così non sarà possibile. Un fenomeno che fortunatamente è in miglioramento è l’accoglienza. Inf, quando si arriva in Italia si viene accolti in strutture provvisorie, nelle quali si ricevono cure mediche e protezione internazionale; cioè i volontari e le strutture si assicurano di tutelare i diritti dei profughi che scappano a causa delle guerre.

