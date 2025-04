Ama Ravenna e i più fragili | Ecco il progetto ’Dopo di noi’

Ravenna, una delle liste che sostiene Alessandro Barattoni, interviene a sostegno del progetto ’Dopo di noi’."A Ravenna – dichiara vivono due gemelle adulte affette da una rara malattia genetica denominata Sma (Atrofia Muscolare Spinale) che impedisce loro di essere autosufficienti nei movimenti. Grazie alla particolare cura che hanno ricevuto e continuano a ricevere dalla madre, ora ottantenne, che si è prodigata per trovare le migliori terapie e strumentazioni per garantire loro una buona qualità di vita, le due donne hanno superato i cinquant’anni contrariamente a tutti i pronostici medici. Malgrado tale condizione coltivano interessi e letture. Una di loro ha confessato di avere un grande desiderio: essere spettatrice di una puntata di “Amici” e io sarei felice se ciò si potesse realizzare". Ilrestodelcarlino.it - Ama Ravenna e i più fragili: "Ecco il progetto ’Dopo di noi’ Leggi su Ilrestodelcarlino.it Daniele Perini, capolista di Ama, una delle liste che sostiene Alessandro Barattoni, interviene a sostegno deldi."A– dichiara vivono due gemelle adulte affette da una rara malattia genetica denominata Sma (Atrofia Muscolare Spinale) che impedisce loro di essere autosufficienti nei movimenti. Grazie alla particolare cura che hanno ricevuto e continuano a ricevere dalla madre, ora ottantenne, che si è prodigata per trovare le migliori terapie e strumentazioni per garantire loro una buona qualità di vita, le due donne hanno superato i cinquant’anni contrariamente a tutti i pronostici medici. Malgrado tale condizione coltivano interessi e letture. Una di loro ha confessato di avere un grande desiderio: essere spettatrice di una puntata di “Amici” e io sarei felice se ciò si potesse realizzare".

