Noi carabinieri vicini alla gente Importante parlare con i ragazzi

ragazzi della classe quinta della scuola primaria Falcone hanno vissuto un’esperienza davvero emozionante: hanno visitato la Caserma dei carabinieri del loro quartiere, Brecce Bianche, accolti con attenzione e gentilezza dal Comandante della Stazione Luogotenente Carica Speciale Giuseppe Caiazzo."La nostra scuola è intitolata al giudice Falcone, quindi nel corso dei cinque anni di scuola primaria attraverso attività di diverso tipo abbiamo sempre parlato dell’importanza della legalità che lui difendeva. Oggi andiamo a conoscere da vicino i carabinieri e il fondamentale lavoro che fanno per i cittadini!" hanno spiegato i bambini prima di entrare.Dopodiché hanno avuto l’opportunità di intervistare il Comandante: "Perché ha scelto questo lavoro?", hanno chiesto i piccoli cronisti, curiosissimi. Ilrestodelcarlino.it - "Noi carabinieri vicini alla gente. Importante parlare con i ragazzi" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Lunedì 24 marzo idella classe quinta della scuola primaria Falcone hanno vissuto un’esperienza davvero emozionante: hanno visitato la Caserma deidel loro quartiere, Brecce Bianche, accolti con attenzione e gentilezza dal Comandante della Stazione Luogotenente Carica Speciale Giuseppe Caiazzo."La nostra scuola è intitolata al giudice Falcone, quindi nel corso dei cinque anni di scuola primaria attraverso attività di diverso tipo abbiamo sempre parlato dell’importanza della legalità che lui difendeva. Oggi andiamo a conoscere da vicino ie il fondamentale lavoro che fanno per i cittadini!" hanno spiegato i bambini prima di entrare.Dopodiché hanno avuto l’opportunità di intervistare il Comandante: "Perché ha scelto questo lavoro?", hanno chiesto i piccoli cronisti, curiosissimi.

