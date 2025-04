Ilgiorno.it - San Vittore, sette giorni di eventi. La speranza tema della festa del patrono

La celebrazione delcittà, ma anche tanticulturali che puntano ad interessare un’ampia platea di persone. Si svolgerà la prossima settimana il SanFestival, iniziativa promossa da una rete di associazioni, enti e cooperative con il coordinamento del Decanato di Varese.terza edizione, in programma nella settimana dal 4 all’11 maggio, è lacome motore di vita degli uomini, in sintonia con il Giubileo in corso quest’anno. Si parte domenica con l’ormai tradizionale fiaccolata che prenderà il via dal Sacro Monte alle ore 6.15 per giungere in centro a metà mattinata. Alle 10 al Salone Estense ci sarà il conferimentoGirometta d’oro, che quest’anno premia il giornalista Rai Roberto Pacchetti.Alle 11.30 la messa solenne nella Basilica di Sancon il rito del faro.