Piazza Matteotti a S Sofia tornano le polemiche

Piazza Giacomo Matteotti a Santa Sofia, la minoranza consigliare attende dall’amministrazione comunale una soluzione adeguata. "La gestione di Piazza Matteotti – precisa la nota di Flavio Foietta a nome del gruppo d’opposizione – è stato un argomento molto controverso fin dai primi anni già della amministrazione a guida Daniele Valbonesi. Da anni vengono promessi interventi concreti, ma la situazione resta invariata: parcheggi insufficienti; Piazza congestionata soprattutto nei fine settimana; segnaletica inesistente; sosta disordinata e abusiva; problemi di decoro e accessibilità fino alla mancanza di spazi dedicati alla sosta e al riposo che un luogo di incontro e di passaggio dovrebbe offrire".Va ricordato che Piazza Matteotti è il cuore del paese: su di essa si affacciano diversi esercizi pubblici e attività commerciali e quindi dovrebbe essere il salotto buono di Santa Sofia; difficile però contestare che non ci siano problemi, con la minoranza che lamenta anche le mancate risposte concrete alle interpellanze e alle sollecitazioni, ribadendo che la Piazza "merita di essere accogliente, ordinata e ben curata, per riflettere l’identità e le bellezze del nostro territorio". Ilrestodelcarlino.it - Piazza Matteotti, a S. Sofia tornano le polemiche Leggi su Ilrestodelcarlino.it Gestione della circolazione e dei parcheggi diGiacomoa Santa, la minoranza consigliare attende dall’amministrazione comunale una soluzione adeguata. "La gestione di– precisa la nota di Flavio Foietta a nome del gruppo d’opposizione – è stato un argomento molto controverso fin dai primi anni già della amministrazione a guida Daniele Valbonesi. Da anni vengono promessi interventi concreti, ma la situazione resta invariata: parcheggi insufficienti;congestionata soprattutto nei fine settimana; segnaletica inesistente; sosta disordinata e abusiva; problemi di decoro e accessibilità fino alla mancanza di spazi dedicati alla sosta e al riposo che un luogo di incontro e di passaggio dovrebbe offrire".Va ricordato cheè il cuore del paese: su di essa si affacciano diversi esercizi pubblici e attività commerciali e quindi dovrebbe essere il salotto buono di Santa; difficile però contestare che non ci siano problemi, con la minoranza che lamenta anche le mancate risposte concrete alle interpellanze e alle sollecitazioni, ribadendo che la"merita di essere accogliente, ordinata e ben curata, per riflettere l’identità e le bellezze del nostro territorio".

