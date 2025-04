Festa in casa Filpucci Tre Maestre del lavoro | Sono la memoria storica

Filpucci, senza bisogno di standard di sostenibilità aziendale da soddisfare. E il genio femminile è cresciuto insieme ad una delle eccellenze del tessile pratese, tanto che tre dipendenti da 40 anni in azienda, saranno designate Maestre del lavoro il primo Maggio in Palazzo Vecchio, a Firenze. Sono Antonella Stefanacci, Monica Mati e Alessandra Costagli, approdate giovanissime in Filpucci che considerano "una famiglia, casa" e dove si Sono distinte per "eccellenti meriti di perizia, laboriosità e condotta morale", come recita la motivazione del premio. Ascoltare le loro esperienze, che hanno inizio tra il 1982 ed il 1984, non ha niente di nostalgico, anzi la realtà lavorativa in cui proiettano è attuale, fresca, brillante e ricca di umanità. "Come siamo riuscite a lavorare per oltre 40 anni nella stessa ditta? Abbiamo sempre avuto tanta autonomia, ci è stato dato spazio e ci siamo impegnate – dicono all’uniSono – I nostri ruoli ce li siamo meritati. Lanazione.it - Festa in casa Filpucci. Tre Maestre del lavoro: "Sono la memoria storica" Leggi su Lanazione.it La parità di genere è da sempre nel dna di, senza bisogno di standard di sostenibilità aziendale da soddisfare. E il genio femminile è cresciuto insieme ad una delle eccellenze del tessile pratese, tanto che tre dipendenti da 40 anni in azienda, saranno designatedelil primo Maggio in Palazzo Vecchio, a Firenze.Antonella Stefanacci, Monica Mati e Alessandra Costagli, approdate giovanissime inche considerano "una famiglia," e dove sidistinte per "eccellenti meriti di perizia, laboriosità e condotta morale", come recita la motivazione del premio. Ascoltare le loro esperienze, che hanno inizio tra il 1982 ed il 1984, non ha niente di nostalgico, anzi la realtà lavorativa in cui proiettano è attuale, fresca, brillante e ricca di umanità. "Come siamo riuscite a lavorare per oltre 40 anni nella stessa ditta? Abbiamo sempre avuto tanta autonomia, ci è stato dato spazio e ci siamo impegnate – dicono all’uni– I nostri ruoli ce li siamo meritati.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Casa a Prima Vista in Toscana, nello show di Real Time arrivano tre nuovi agenti immobiliari: chi sono - Nuovi volti per la stagione toscana del programma di Real Time Case a Prima Vista. Tra Pisa e Pontedera, tre professionisti sono pronti a conquistare il pubblico: conosciamo le new entry. Casa a Prima Vista allarga i suoi orizzonti e approda in Toscana. Dopo il successo delle edizioni ambientate a Roma e Milano, il docu-reality targato Real Time introduce tre nuovi agenti immobiliari che aiuteranno i partecipanti nella ricerca della casa perfetta tra Pisa, Pontedera e dintorni. 🔗movieplayer.it

Questi tre smartwatch Amazfit sono imperdibili per la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon - Ultime ore per approfittare di questi sconti su alcuni smartwatch Amazfit. L'articolo Questi tre smartwatch Amazfit sono imperdibili per la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon proviene da TuttoAndroid. 🔗tuttoandroid.net

Montefano. Amadio: "Tre punti meritati con l’Osimana. Messo fine a un momento no in casa» - Tre punti d’oro per il Montefano che dà continuità alla vittoria di sette giorni fa in casa dei Portuali Dorica. "Ritengo meritato il successo sull’Osimana – spiega Peppino Amadio, allenatore della formazione viola – anche il gol decisivo è arrivato alla fine, però la mia squadra ha disputato una prestazione gagliarda mettendo un qualcosa in più rispetto all’avversario". È una vittoria importante perché ha messo un punto dopo le sconfitte interne con Tolentino e K Sport Montecchio Gallo. 🔗sport.quotidiano.net

Su questo argomento da altre fonti

Festa in casa Filpucci. Tre Maestre del lavoro: Sono la memoria storica. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia