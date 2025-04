Ancora morti sul lavoro | Ormai è inaccettabile

lavoro. L’ennesima tragedia è avvenuta ieri in una cava di marmo a Carrara, quando l’operaio Paolo Lambruschi è precipitato mentre era alla guida di un dumper. Ma in Regione, lo scorso anno, si sono registrati ben 68 incidenti mortali sul lavoro, 11 dei quali proprio in provincia di Lucca, considerata tra le più pericolose per i lavoratori. Qui, nei primi mesi del 2025, sono già 3 le persone che hanno perso la vita da inizio anno, oltre 20 le vittime in tutta la Toscana."Morire di lavoro non è più accettabile – commentano dalla segreteria del Partito democratico di Lucca -. La sicurezza è un argomento delicato e di difficile soluzione, ma oggi la politica non può più sottrarsi dalle proprie responsabilità". Lanazione.it - Ancora morti sul lavoro: "Ormai è inaccettabile" Leggi su Lanazione.it Non è ironia della sorte, quanto piuttosto un’amara statistica. In Toscana si muore anche durante la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul. L’ennesima tragedia è avvenuta ieri in una cava di marmo a Carrara, quando l’operaio Paolo Lambruschi è precipitato mentre era alla guida di un dumper. Ma in Regione, lo scorso anno, si sono registrati ben 68 incidenti mortali sul, 11 dei quali proprio in provincia di Lucca, considerata tra le più pericolose per i lavoratori. Qui, nei primi mesi del 2025, sono già 3 le persone che hanno perso la vita da inizio anno, oltre 20 le vittime in tutta la Toscana."Morire dinon è più accettabile – commentano dalla segreteria del Partito democratico di Lucca -. La sicurezza è un argomento delicato e di difficile soluzione, ma oggi la politica non può più sottrarsi dalle proprie responsabilità".

