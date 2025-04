Clima fa sempre più caldo Temperature in aumento sia a Perugia che a Terni

Clima decisamente migliore rispetto a Terni. Non è certo una novità, è vero. Ma a preoccupare è il continuo aumento delle Temperature medie che sono aumentate di 2 gradi a Perugia e di 3 nella Conca: un dato impressionante in così poco tempo. A dirlo è l’Indice del Clima del Sole 24 Ore, basato su 15 indicatori meteorologici elaborati dall’ufficio studi del quotidiano, su dati aggiornati al decennio 2014-2024 forniti da 3bmeteo. Su 107 città esaminate, Perugia si piazza al 22° posto, mentre Terni scivola in fondo alla classifica, fermandosi alla 106ª posizione.A pesare sul risultato sono diversi fattori, primo fra tutti la conformazione geografica: Perugia è una città che si sviluppa sia in collina che in pianura, con notevoli differenze microClimatiche all’interno del proprio territorio. Lanazione.it - Clima, fa sempre più caldo. Temperature in aumento sia a Perugia che a Terni Leggi su Lanazione.it Il capoluogo regionale si conferma città daldecisamente migliore rispetto a. Non è certo una novità, è vero. Ma a preoccupare è il continuodellemedie che sono aumentate di 2 gradi ae di 3 nella Conca: un dato impressionante in così poco tempo. A dirlo è l’Indice deldel Sole 24 Ore, basato su 15 indicatori meteorologici elaborati dall’ufficio studi del quotidiano, su dati aggiornati al decennio 2014-2024 forniti da 3bmeteo. Su 107 città esaminate,si piazza al 22° posto, mentrescivola in fondo alla classifica, fermandosi alla 106ª posizione.A pesare sul risultato sono diversi fattori, primo fra tutti la conformazione geografica:è una città che si sviluppa sia in collina che in pianura, con notevoli differenze microtiche all’interno del proprio territorio.

Clima, il bollettino europeo Copernicus: marzo 2025 è il mese più caldo di sempre in Europa - Se marzo 2025 è stato il secondo mese più caldo a livello globale, per l’Europa si è trattato di quello più caldo. La temperatura media sulla terraferma del continente è stata di 6,03 °C, ossia 2,41 °C in più rispetto alla media di marzo del periodo 1991-2020. Ma si è trattato anche del mese in cui il ghiaccio marino artico ha raggiunto la sua estensione mensile più bassa (6 per cento sotto la media) rispetto agli ultimi 47 anni, da quando sono a disposizione i dati satellitari. 🔗ilfattoquotidiano.it

Fa troppo caldo, non c'è più neve: "In Lombardia chiusi 33 impianti sciistici" - Nella sola Lombardia ci sono 33 impianti sciistici non più funzionanti, 265 in tutta Italia, raddoppiati rispetto a 5 anni fa: "Il 2024 è stato l'anno più caldo mai registrato", fa sapere Legambiente, e dagli Alpi agli Appennini nevica sempre meno. Anche per questo aumentano i bacini di... 🔗bresciatoday.it

Clima, 2024 l'anno più caldo in Europa - 9.40 Il 2024 è stato l'anno più caldo in Europa,continente in cui le temperature stanno aumentando più velocemente. Le inondazioni diffuse hanno fatto 335morti, colpendo circa 413mila persone, rileva un dossier Copernicus, l'agenzia dell'Organizzazione meteorologica mondiale su clima e cambiamento climatico. Nel 2024 temperature record in quasi metà del continente;in mare,quasi 0,7°C sopra la media (e +1,2°in Mediterraneo) Anno tra i 10 più piovosi dal 1950 e con inondazioni più frequenti dal 2013. 🔗servizitelevideo.rai.it

