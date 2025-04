Feste e ponti super gettonati | Tanta gente ma toccata e fuga Vanno a dormire fuori città

Anche quest'anno il ponte del 25 Aprile ha portato grandi gioie ai lavoratori del settore turistico senese. Da Pasqua alla Liberazione e poi il ponte del Primo Maggio, un lungo stop dalla vita quotidiana e dal lavoro che ha visto tanti turisti calcare la pietra serena in cerca di meritato riposo, approfittando anche del meteo che è stato bello. Ristoranti e bar affollati da tanti turisti alla ricerca dei prodotti tipici enogastronomici senesi, riconosciuti da sempre come eccellenze mondiali.Durante il ponte si è tenuto anche il 'Vintage Fest' in Piazza del Mercato che ha fatto sì che anche i senesi frequentassero la città, piuttosto che scappare per una mini-vacanza. Una stagione che sembra partita con il piede giusto, gli esercenti si augurano possano continuare così, soprattutto visto il "rigido" inverno senese che, quest'anno è stato tale non solo per le basse temperature.

Cgia:feste e ponti pesano su Pil 12 mld - 14.29 Rispetto al 2024 in Italia, quest'anno lavoriamo 2 giorni in meno e questo riduce il nostro Pil di 12 mld, la stessa cifra dei danni che potremmo subire dai dazi imposti da Trump. Così la Cgia di Mestre in base a dati Prometeia e Istat Nel 2025, il Pil sfiora i 2.244 mld di euro, poco più di 6 mld di reddito al giorno. Includendo anche bimbi e anziani l'importo pro capite giornaliero medio nazionale ammonta a 104 euro. 🔗servizitelevideo.rai.it

