L’assalto dei 15mila a Fotografia Europea

Fotografia Europea 2025. Le mostre dei Chiostri di San Pietro e di Palazzo da Mosto hanno registrato, a partire dall'inaugurazione, lunghe file, per scoprire come i fotografi selezionati dalla direzione artistica - Tim Clark, Walter Guadagnini e Luce Lebart - avessero interpretato il tema "Avere vent'anni". Sono state contate, infatti, oltre 15 mila presenze nelle diverse sedi di mostra del circuito istituzionale, con 5 mila biglietti venduti. Massiccia anche la partecipazione a incontri ed eventi. Molte sono state le voci che - dal mondo della musica, della letteratura, del giornalismo e dell'arte - hanno raccontato di questo periodo della vita così carico di aspettative e contraddizioni, tra cui: Lisa Iotti, Loredana Lipperini, Silvia Ballestra, Andrea Canobbio, Giulia Caminito, Michele Smargiassi, Frida Bollani Magoni, Frankie hi-nrg, Nicolas Ballario, insieme a tutti i fotografi che hanno raccontato al pubblico il proprio cammino creativo e progettuale.

