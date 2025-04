Studentessa di 18 anni con la meningite | Buona risposta alla terapia antibiotica

terapia intensiva con prognosi riservata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. La paziente, confermano le fonti sanitarie, "presenta un quadro neurologico confortante e ha una Buona risposta alla terapia antibiotica".La scoperta del caso di meningite da Neisseria meningitidis risale a sabato, quando dal Santa Maria della Misericordia è arrivata una segnalazione al servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Usl Umbria 1. Di conseguenza, il servizio specializzato dell’Azienda sanitaria ha condotto e completato l’indagine epidemiologica e ha raggiunto le numerose persone che hanno avuto contatti a rischio con la giovane che, nei giorni potenzialmente a rischio, ovvero tra il 18 e il 25 aprile, aveva avuto diversi impegni alla presenza di altre persone. Lanazione.it - Studentessa di 18 anni con la meningite: "Buona risposta alla terapia antibiotica" Leggi su Lanazione.it Gli esami diagnostici hanno scongiurato un secondo caso di infezione da meningococco. L’Usl Umbria 1 e l’Azienda ospedaliera di Perugia lo hanno accertato a conclusione delle analisi sul compagno di classe della 18enne ricoverata da sabato scorso inintensiva con prognosi riservata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. La paziente, confermano le fonti sanitarie, "presenta un quadro neurologico confortante e ha una".La scoperta del caso dida Neisseria meningitidis risale a sabato, quando dal Santa Maria della Misericordia è arrivata una segnalazione al servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Usl Umbria 1. Di conseguenza, il servizio specializzato dell’Azienda sanitaria ha condotto e completato l’indagine epidemiologica e ha raggiunto le numerose persone che hanno avuto contatti a rischio con la giovane che, nei giorni potenzialmente a rischio, ovvero tra il 18 e il 25 aprile, aveva avuto diversi impegnipresenza di altre persone.

Se ne parla anche su altri siti

Promessa di judo muore a 18 anni per meningite fulminante: indagine epidemiologica in corso - Un ragazzo di 18 anni, Gabriele Pinna, è morto a causa di una meningite fulminante. Il giovane, studente e atleta di judo in procinto di partire per i campionati nazionali under 21, si è sentito male giovedì mentre si trovava nella sua abitazione di famiglia a Ghilarza, in provincia di Oristano. Secondo le prime informazioni, Pinna avrebbe manifestato febbre lieve nei giorni precedenti, ma nella serata di ieri le sue condizioni sono peggiorate rapidamente. 🔗ilfattoquotidiano.it

Pensa sia influenza ma era meningite fulminante: Gabriele muore a 18 anni in 24 ore, lutto nel mondo del judo - È morto a 18 anni Gabriele Pinna, atleta di judo di Ghilarza colpito da una sospetta meningite fulminante, che sarà confermata dagli esami di laboratorio. Il decesso a meno di 24 ore dalla comparsa dei sintomi.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Gabriele Pinna va in ospedale e muore a 18 anni in meno di 24 ore: «Ucciso da una meningite fulminante» - Dramma a Oristano. Gabriele Pinna, 18 anni, studente e judoka qualificato ai campionati italiani under 21, è morto sabato mattina, 8 marzo 2025, per una sospetta meningite. Il giovane si... 🔗leggo.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Studentessa di 18 anni con la meningite: Buona risposta alla terapia antibiotica; Perugia, caso di meningite meningococcica: 18enne ricoverata, i luoghi che ha frequentato; ?Perugia, studentessa di 18 anni in Rianimazione con la meningite; Caso di meningite a Perugia, la ragazza è in condizioni stabili. E' stata in chiesa e in palestra: i consigli della Usl Umbria 1. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Studentessa di 18 anni con la meningite: "Buona risposta alla terapia antibiotica" - La scoperta del caso di Meningite da Neisseria meningitidis risale a sabato ... nei giorni potenzialmente a rischio, ovvero tra il 18 e il 25 aprile, aveva avuto diversi impegni alla presenza di altre ... 🔗lanazione.it

Meningite fulminante: Gabriele Pinna, promessa del judo, muore a 18 anni - E' stata una meningite fulminante a provocare la morte improvvisa dello studente 18enne Gabriele Pinna, di Ghilarza (Oristano), promessa del judo italiano. Il giovane aveva inizialmente accusato ... 🔗msn.com

Meningite fulminante, Lara Ponticiello muore a 23 anni mentre è in Erasmus a Berlino. Stroncata dalla malattia in 3 giorni - studentessa di 23 anni, ha chiuso gli occhi per l'ultima volta. La ragazza, iscritta all'Università di Bologna, è stata uccisa da una meningite fulminante mentre si trovava a Berlino per il ... 🔗msn.com