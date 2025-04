La frana scende e inghiotte la terza casa

frana di Boccassuolo. Distrutta una terza casa, mentre aumentano i disagi con un’undicesima abitazione adibita a seconda casa, per la quale è stato disposto ai proprietari il divieto di avvicinamento. Emergenza anche per 35 famiglie da tre settimane senza acqua. E la massa di detriti e terreno trascinati nella sua discesa dal monte Cantiere continua ad aumentare. Ora sono oltre 3,5 i milioni di metri cubi i volumi mossi dalla frana, mezzo milione in più – viene stimato – rispetto al bollettino di lunedì. Una diramazione minore della colata ha raggiunto l’alveo del torrente Dragone. E qui da qualche giorno sono in azione operatori della Protezione civile e delle ditte incaricate per mantenere libero l’alveo: l’obiettivo è cercare di evitare che si creino ostruzioni al corso d’acqua, che potrebbero, in una stagione incerta come quella attuale, alzare il livello dell’allarme. Ilrestodelcarlino.it - La frana scende e inghiotte la terza casa Leggi su Ilrestodelcarlino.it Sempre più minacciosa ladi Boccassuolo. Distrutta una, mentre aumentano i disagi con un’undicesima abitazione adibita a seconda, per la quale è stato disposto ai proprietari il divieto di avvicinamento. Emergenza anche per 35 famiglie da tre settimane senza acqua. E la massa di detriti e terreno trascinati nella sua discesa dal monte Cantiere continua ad aumentare. Ora sono oltre 3,5 i milioni di metri cubi i volumi mossi dalla, mezzo milione in più – viene stimato – rispetto al bollettino di lunedì. Una diramazione minore della colata ha raggiunto l’alveo del torrente Dragone. E qui da qualche giorno sono in azione operatori della Protezione civile e delle ditte incaricate per mantenere libero l’alveo: l’obiettivo è cercare di evitare che si creino ostruzioni al corso d’acqua, che potrebbero, in una stagione incerta come quella attuale, alzare il livello dell’allarme.

Palagano, la frana scende a valle e distrugge tre case. “Situazione drammatica” - Continua a muoversi l'enorme fronte di terra sull’Appennino modenese: è avanzata di altri 27 metri, raggiungendo il torrente Dragone 🔗repubblica.it

Grande frana spaventa l'Appennino e inghiotte le case. Allarme nel Modenese: si sposta di oltre 30 metri al giorno - Tre milioni di metri cubi di terra che si stanno spostando insieme verso il basso. La grande frana del Monte Cantiere , a Boccassuolo di Palagano , sull' Appennino , da inizio mese si è messa in movimento, dopo le piogge, e sta spaventando un intero versante della montagna modenese . Il fronte, circa tre chilometri, non accenna a fermarsi, anche la notte scorsa è avanzata di oltre trenta metri, ha. 🔗feedpress.me

Frana di Saccaggio: "È la terza, costi insostenibili. La Regione ci aiuti" - Troppo lunghi i tempi della burocrazia di fronte a movimenti franosi che non si arrestano. Il sindaco di Carpineti, Giuseppe Ruggi (foto), ha adottato con il conforto dei tecnici il sistema ‘fai da te’ per ridurre il disagio dei suoi cittadini realizzando, a spese proprie, collegamenti provvisori su due frane: a Velucciana (50.000 euro) e a Falbio (200.000 euro). Adesso però c’è già una terza frana che non lo lascia tranquillo, quella di Saccaggio che minaccia di trascinare via il paese. 🔗ilrestodelcarlino.it

