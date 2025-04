Picchiati negli spogliatoi Italservice denuncia pestaggio dopo il match di Benevento

Picchiati nello spogliatoio". Alla fine della partita di campionato di calcio a 5 di serie A tra Benevento e Italservice Pesaro, finita 4 a 4, e giocata a in Campania, la squadra pesarese ha pubblicato un comunicato dove racconta che alcuni giocatori erano stati aggrediti selvaggiamente da diverse persone negli spogliatoi e di conseguenza che avrebbero fatto denuncia per quello che era successo domenica sera: "Follia, vergogna. Avremmo voluto, come sempre parlare, della partita. Di sport. Invece purtroppo dobbiamo raccontare un agguato incredibile subito dall’Italservice Pesaro dopo il triplice fischio. Qualcosa di assurdo, mai vista una cosa del genere", recita il comunicato dell’Italservice uscito la sera stessa del match.La mattina seguente Lorenzo Pizza, main sponsor della formazione biancorossa, ha confermato il contenuto: "Alla fine della partita, dopo un incontro ricco di tensioni in campo, i nostri giocatori sono entrati negli spogliatoi e sono stati aggrediti da dirigenti, tesserati e giocatori della squadra campana, faremo denuncia per l’accaduto. Ilrestodelcarlino.it - "Picchiati negli spogliatoi". Italservice denuncia pestaggio dopo il match di Benevento Leggi su Ilrestodelcarlino.it nelloo". Alla fine della partita di campionato di calcio a 5 di serie A traPesaro, finita 4 a 4, e giocata a in Campania, la squadra pesarese ha pubblicato un comunicato dove racconta che alcuni giocatori erano stati aggrediti selvaggiamente da diverse personee di conseguenza che avrebbero fattoper quello che era successo domenica sera: "Follia, vergogna. Avremmo voluto, come sempre parlare, della partita. Di sport. Invece purtroppo dobbiamo raccontare un agguato incredibile subito dall’Pesaroil triplice fischio. Qualcosa di assurdo, mai vista una cosa del genere", recita il comunicato dell’uscito la sera stessa del.La mattina seguente Lorenzo Pizza, main sponsor della formazione biancorossa, ha confermato il contenuto: "Alla fine della partita,un incontro ricco di tensioni in campo, i nostri giocatori sono entratie sono stati aggrediti da dirigenti, tesserati e giocatori della squadra campana, faremoper l’accaduto.

