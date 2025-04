Sanità Urbino isolata Colpa di Acquaroli

Sanità Urbino è sempre più isolata, per Colpa della giunta Acquaroli". Per Gianluca Carrabs, esponente di Alleanza Verdi e Sinistra, la riforma sanitaria marchigiana si basa su una visione "antiquata, mediocre e provinciale". Dice Carrabs in una nota: "La Sanità pubblica è in competizione con quella privata nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, per questo le Regioni virtuose investono in Sanità pubblica creando aziende ospedaliere ed ospedali di secondo livello, in grado di dare risposte efficienti ai bisogni di salute dei cittadini che sono sempre più numerosi e complessi. Ma la nostra giunta di destra ha demolito l'unica azienda ospedaliera della provincia ed il progetto di un ospedale di eccellenza per creare un'unica azienda sanitaria provinciale dove sono previsti solo 'stabilimenti ospedali' di primo livello, dirottando ad Ancona o fuori Regione i casi complessi.

