The Couple pagelle terza puntata | Thais e Elena eliminate 7 Manila pastiera-gate 65

È stata una serata ad alta tensione quella andata in onda lunedì 28 aprile su Canale 5. The Couple entra finalmente nel vivo e la terza puntata ha regalato emozioni, strategia e anche qualche inevitabile colpo basso. Condotta da una brillante Ilary Blasi, affiancata dagli opinionisti Luca Tommassini e Francesca Barra, la serata ha visto la prima eliminazione del reality game che mette alla prova il legame e la complicità delle coppie in gara. Tempo quindi di pagelle per questa terza puntata di The Couple: chi ha convinto, chi ha deluso e chi dovrà rivedere le proprie strategie.

Elena Barolo e Thais Wiggers: una fine amara ma dignitosa (Voto: 7)
Nonostante il televoto abbia decretato la loro uscita con solo il 40,92% di preferenze, Elena e Thais escono da The Couple a testa alta. La loro esperienza nel reality si è chiusa tra abbracci, lacrime e una sportività che è piaciuta al pubblico.

