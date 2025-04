Sbirciando il domani che ci aspetta

Ilgiorno.it - Sbirciando il domani che ci aspetta Leggi su Ilgiorno.it Ultimamente abbiamo sentito parlare spesso di orientamento, di quanto sia importante conoscere sé e il contesto formativo e occupazionale, prendere decisioni informate e pensare in modo critico, di scuola che si apre al territorio e di sinergia (un dizionario è servito a chiarirci di cosa si trattasse) tra il sistema dell’istruzione e quello del lavoro. Ne abbiamo sentito parlare, sì, ma solamente in quel giorno ci siamo chiariti le idee sull’argomento.Il 20 gennaio, nonostante la giornata piovosa, è cominciata per la nostra classe l’esplorazione di un mondo diverso, fatto di fili e di colori. Era infatti prevista una visita presso un’azienda, una tintoria, che si occupa di tingere i fili dei clienti e renderli unici, la Vago Spa. Ha una lunga storia che inizia nel 1952 quando i fratelli Cesare e Giuseppe Vago, specializzandosi nella nobilitazione, in rocche e matasse, di filati di cotone, lino, viscosa, poliestere, e delle loro mischie, diedero vita a una tradizione imprenditoriale familiare che è giunta oggi alla terza generazione.

