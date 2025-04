Il Giappone è sempre una scoperta | Tra fiori e riti i ricordi dell’infanzia

Vittorio e Sayuki si separano, senza motivazione apparente, dopo sette anni di matrimonio. Le ripercussioni di questo evento non si limitano, però, ai confini della coppia, finendo per chiamare in causa, personalmente, tutti i membri della famiglia di lui. Soprattutto quando l'ex moglie fa pervenire loro un invito al ristorante. Ed è tra riflessioni sul presente e ricordi di un passato ora vicino ora lontano che si dipana "Nessuno conosce Sayuki", il nuovo romanzo di Francesca Scotti, edito da Bompiani.Lei vive tra Milano e il Giappone. Quanto questo Paese ha influenzato il suo lavoro e, in particolare, il suo ultimo libro?"Vivo in Giappone ormai da tredici anni e, in parte, il mio trasferimento ha coinciso con l'inizio della mia parabola scrittoria. È come se avessi trovato, attraverso il lavoro di immaginazione e creazione, un modo per superare la maggiore difficoltà iniziale, ossia la barriera linguistica.

