Specializzata in malattie del fegato | primo anno di attività per l’équipe

fegato più complesse, compie un anno. E arriva il primo bilancio degli interventi sostenuti: dai tumori alle complicanze dell’ipertensione “portale“ (la pressione sanguigna eccessivamente elevata della vena Porta, quella che conduce il sangue dall’intestino verso il fegato), fra le conseguenze più gravi della cirrosi. La Liver Unit è composta da specialisti in epatologia, radiologia e radiologia interventistica, oncologia, infettivologia, chirurgia, endoscopia digestiva, anatomia patologica e fa capo all’Unità operativa semplice di Epatologia diretta da Alessandra Brocchieri. "Il gruppo multidisciplinare definisce la strategia diagnostico-terapeutica per il paziente, una sorta di roadmap, di totale presa in carico del malato, con un’attenzione costante ai migliori standard di cura" sottolinea Brocchieri. Ilgiorno.it - Specializzata in malattie del fegato: primo anno di attività per l’équipe Leggi su Ilgiorno.it La Liver Unit dell’ospedale di Lodi, team multidisciplinare pluri-specialistico, che si occupa della gestione delle patologie delpiù complesse, compie un. E arriva ilbilancio degli interventi sostenuti: dai tumori alle complicanze dell’ipertensione “portale“ (la pressione sanguigna eccessivamente elevata della vena Porta, quella che conduce il sangue dall’intestino verso il), fra le conseguenze più gravi della cirrosi. La Liver Unit è composta da specialisti in epatologia, radiologia e radiologia interventistica, oncologia, infettivologia, chirurgia, endoscopia digestiva, anatomia patologica e fa capo all’Unità operativa semplice di Epatologia diretta da Alessandra Brocchieri. "Il gruppo multidisciplinare definisce la strategia diagnostico-terapeutica per il paziente, una sorta di roadmap, di totale presa in carico del malato, con un’attenzione costante ai migliori standard di cura" sottolinea Brocchieri.

Su altri siti se ne discute

Malattie rare, a Modena il primo Clinical trial center italiano per terapia genica - In funzione entro fine 2025 supporterà le prime sperimentazioni sull’uomo di farmaci con tecnologia a Rna Roma, 27 feb. (Adnkronos Salute) - Un nuovo modello di sviluppo di terapia genica per il trattamento delle malattie rare si fa strada in Italia. Entro fine anno a Modena nell’Ospedale Uni 🔗ilgiornaleditalia.it

Malattie rare, a Modena il primo Clinical trial center italiano per terapia genica - In funzione entro fine 2025 supporterà le prime sperimentazioni sull’uomo di farmaci con tecnologia a Rna Roma, 27 feb. (Adnkronos Salute) - Un nuovo modello di sviluppo di terapia genica per il trattamento delle malattie rare si fa strada in Italia. Entro fine anno a Modena nell’Ospedale Uni 🔗ilgiornaleditalia.it

Malattie rare: nasce il primo Centro di Medicina di Precisione - HEAL ITALIA. Sabato il convegno - ANCONA - Ancona diventa la porta di accesso per percorsi diagnostici e terapeutici innovativi dei pazienti con malattie rare grazie alla Medicina di Precisione. Nasce, nel capoluogo delle Marche, il primo Centro di Medicina di Precisione - HEAL ITALIA dedicato allo sviluppo della medicina di... 🔗anconatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Un anno di Liver Unit all'Ospedale di Lodi: gestiti 97 casi di patologie epatiche gravi; Il San Gerardo fa scuola: 6 interventi di altissima precisione al fegato e al pancreas in due giorni; Da Aifa ok a primo farmaco per Pfic, malattia rara del fegato; Il nuovo Centro di Eccellenza per la Salute Metabolica dell’Ospedale San Raffaele di Milano. 🔗Cosa riportano altre fonti

Specialisti in malattie del fegato e del ricambio a Venezia - MEDICITALIA.it propone contenuti a solo scopo informativo e che in nessun caso possono costituire la prescrizione di un trattamento o sostituire la visita specialistica o il rapporto diretto con ... 🔗medicitalia.it

Attività simili nelle vicinanze - Medici specialisti - malattie del fegato a Orria Medici specialisti - malattie del fegato a Cicerale Medici specialisti - malattie del fegato a Salento Medici specialisti - malattie del fegato a ... 🔗virgilio.it

Fegati espiantati e ‘tenuti in vita’ per studiare e curare le malattie metaboliche - Le prospettive: “Dalla sperimentazione di nuove terapie alla riparazione degli organi danneggiati” Roma, 15 aprile 2025 – Il fegato espiantato da pazienti con malattie metaboliche e mantenuto ... 🔗insalutenews.it