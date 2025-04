Ravenna il rigassificatore operativo da maggio

Ravenna che inizierà a lavorare entro il mese di maggio. E quando la BW Singapore sarà in funzione per 5 miliardi di metri cubi l’anno, la capacità di rigassificazione complessiva dell’Italia salirà a 28 miliardi di metri cubi all’anno, volume uguale a quanto importato dalla Russia nel 2021 e che significa il 45% della domanda nazionale di gas. E così Ravenna sarà sempre più uno dei pilastri delle politiche energetiche del Paese.La BW Singapore, ormeggiata 8,5 chilometri al largo della città bizantina, ha infatti concluso con successo e nel pieno rispetto dei tempi previsti le attività di commissioning dell’impianto propedeutiche all’avvio delle operazioni commerciali. E, come si legge in una nota di Snam, una volta ricevute le ultime autorizzazioni da parte delle Istituzioni competenti, "nel corso del mese di maggio avrà inizio l’attività di rigassificazione con la messa a disposizione della capacità tramite procedure di asta competitiva". Quotidiano.net - Ravenna, il rigassificatore operativo da maggio Leggi su Quotidiano.net Tutto è pronto per l’operatività della nave rigassificatrice al largo diche inizierà a lavorare entro il mese di. E quando la BW Singapore sarà in funzione per 5 miliardi di metri cubi l’anno, la capacità di rigassificazione complessiva dell’Italia salirà a 28 miliardi di metri cubi all’anno, volume uguale a quanto importato dalla Russia nel 2021 e che significa il 45% della domanda nazionale di gas. E cosìsarà sempre più uno dei pilastri delle politiche energetiche del Paese.La BW Singapore, ormeggiata 8,5 chilometri al largo della città bizantina, ha infatti concluso con successo e nel pieno rispetto dei tempi previsti le attività di commissioning dell’impianto propedeutiche all’avvio delle operazioni commerciali. E, come si legge in una nota di Snam, una volta ricevute le ultime autorizzazioni da parte delle Istituzioni competenti, "nel corso del mese diavrà inizio l’attività di rigassificazione con la messa a disposizione della capacità tramite procedure di asta competitiva".

