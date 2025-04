Berrettini sul più bello riappare lei | ritorno al passato

Matteo fa un passo indietro e torna a riassaporare sensazioni passate: ancora una volta, è riapparsa proprio sul più bello.

Prima il piede, poi gli addominali. Non ci è voluto molto perché il popolo del tennis, tutto d'un tratto, cadesse in preda al panico. Sappiamo bene, oramai, che il tallone d'Achille di Matteo Berrettini è proprio il suo fisico. Pur essendo così alto e possente, il tennista romano è anche, paradossalmente, tanto "fragile". E lo dimostra il fatto che, negli anni, abbia collezionato infortuni come se non ci fosse un domani.

Berrettini, sul più bello torna lei: un tuffo nel passato (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Ecco spiegato, quindi, perché tutti si siano spaventati quando, prima a Montecarlo e poi a Madrid, The hammer ha richiesto un medical time out. Era talmente in palla, negli ultimi tempi, che è spiaciuto vederlo di nuovo alle prese con i segnali lanciati dal suo corpo, ma tant'è.

