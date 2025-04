Expo la ’bocca della verità’ Una Fiera da prova del fuoco Tra la tenuta delle vendite e la rivoluzione della moda

Il punto sui mercati, tra Europa ed estremo Oriente. L'analisi con i buyer internazionali e con gli esperti di settore tra l'effetto dazi e il riposizionamento delle imprese su nuovi binari commerciali. Oroarezzo è alle porte (dal 10 al 13 maggio), test quantomai strategico in una fase di incertezza a livello internazionale.Nel distretto orafo con oltre 5,3 miliardi di vendite all'estero, Ieg che firma la regia dell'evento di punta nel calendario fieristico nazionale, costruisce occasioni "per meglio comprendere l'evoluzione dei mercati internazionali". Non a caso si parte con una tavola rotonda istituzionale sulle dinamiche del made in Italy per poi allargare il raggio d'azione a un confronto (promosso dal Club degli Orafi) sulle prospettive per l'anno in corso. Insieme alle economiste del Research Department di Intesa Sanpaolo Daniela Corsini e Sara Giusti, ne ragioneranno Daniele Gualdani, amministratore unico di Lem Industries Spa e Maria Cristina Squarcialupi, presidente di Club degli Orafi Italia e di UnoAerre Industries Spa, vicepresidente Federorafi Confindustria con delega alla sostenibilità.

