Il docufilm Articolo 1 Luca Giannecchini e quelle vite spezzate | Un urlo per dire basta

La voce rotta dall'emozione, ma anche la forza e la determinazione di una donna che non ha più visto tornare a casa il padre dei propri figli. A Roma, all'anteprima del documentario Articolo 1 – proiettato in occasione della Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro – ieri c'era anche Lucia Sarconio, moglie di Luca Giannecchini, l'operaio lucchese che poco più di un anno fa ha perso tragicamente la vita su un cantiere stradale a Sant'Alessio. Quella di Luca è una delle tante storie di "morti bianche" che ha scosso profondamente non solo Lucca, ma l'Italia intera, e che adesso arriverà persino nel palinsesto della Rai. Il documentario, diretto da Luca Bianchini e ispirato agli articoli raccolti nel libro "Operaicidio" del giornalista Marco Patucchi (in uscita prossimamente), sarà infatti trasmesso in televisione dopo l'anteprima romana.

