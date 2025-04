Gli insulti a Liliana Segre Il gip | Sfregio alla memoria

Liliana Segre, ndr) è diffamazione aggravata dalla finalità discriminatoria, perché è uno Sfregio alla verità oggettiva ed è la più infamante delle offese per la reputazione di chi ha speso la propria vita per testimoniare gli orrori del regime e per coltivare la memoria dell'Olocausto". Lo scrive il gip di Milano, Alberto Carboni, nelle 74 pagine di ordinanza con cui ha respinto la richiesta di archiviazione del pm Nicola Rossato e ha disposto che si prosegua nelle indagini su un centinaio di altri hater a cui è contestata la diffamazione aggravata dall'odio razziale, tramite social, nei confronti della senatrice a vita, sopravvissuta alla Shoah. Il gip ha altresì disposto l'imputazione coatta per altri sette indagati che si aggiungono ai 12 che avevano già ricevuto l'avviso di conclusione indagini.

