Hollywood e l’accordo senza precedenti

Hollywood trema. Come mai? "Sinners" segna una svolta importante che sta mettendo in crisi la Mecca del cinema. Coogler, che ha fatto incassare ai produttori un miliardo di dollari dirigendo "Creed" e "Black Panther", stavolta si è impuntato. E ha ottenuto un accordo senza precedenti. Ha preteso e ottenuto il "final cut", l’ultima parola sul montaggio finale: normalmente gli Studios esigono modifiche in base a criteri di marketing. Lui ha ottenuto una percentuale "sul primo dollaro incassato", cioè subito, e non dopo che la casa di produzione ha fatto i suoi guadagni. Quotidiano.net - Hollywood e l’accordo senza precedenti Leggi su Quotidiano.net Bogani "Sinners", l’horror di Ryan Coogler ambientato negli Usa degli anni ’30, ha un grande successo. Mentre negli Usa le sale si svuotano, "Sinners" (I peccatori) incassa 120 milioni di dollari nei primi 10 giorni e ha già coperto le spese di produzione di 90 milioni. Matrema. Come mai? "Sinners" segna una svolta importante che sta mettendo in crisi la Mecca del cinema. Coogler, che ha fatto incassare ai produttori un miliardo di dollari dirigendo "Creed" e "Black Panther", stavolta si è impuntato. E ha ottenuto un accordo. Ha preteso e ottenuto il "final cut", l’ultima parola sul montaggio finale: normalmente gli Studios esigono modifiche in base a criteri di marketing. Lui ha ottenuto una percentuale "sul primo dollaro incassato", cioè subito, e non dopo che la casa di produzione ha fatto i suoi guadagni.

