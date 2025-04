Radio Clandestina dà voce alla memoria

alla memoria uno dei momenti più tragici dell'occupazione nazista. "Radio Clandestina" è lo spettacolo con cui Ascanio Celestini, attore teatrale, regista cinematografico, scrittore e drammaturgo, racconta l'eccidio delle Fosse Ardeatine del 25 marzo 1944.Ispirato al libro "L'ordine è già stato eseguito" di Alessandro Portelli il monologo, che ricostruisce uno degli episodi più drammatici dell'occupazione tedesca a Roma, è in programma domani alle 21 al cinema teatro Gavazzeni di Seriate. Celestini intreccia memoria collettiva e narrazione teatrale restituendo voce a una città ferita."Nel libro – racconta Ascanio Celestini – una storia di poche ore si inserisce nei nove mesi di occupazione, nei cinque anni di guerra, nei vent'anni del fascismo.

