Perché il prossimo Papa interessa anche a chi non crede

credente. Ma non posso negare che la Chiesa cattolica resti una delle poche istituzioni capaci di pensare l’umano non solo in termini di efficienza o utilità. Per questo guardo al prossimo conclave con un’attenzione che non è solo curiosità. Se il prossimo Papa sarà in continuità con Bergoglio, o se sceglierà la rottura, cambierà anche il modo in cui il mondo laico potrà pensare se stesso. Julien Moreau (storico): E’ vero. E aggiungerei: Francesco ha proposto una figura di Chiesa molto particolare, più ospitale che dottrinale, più missionaria che giudicante. Una Chiesa che si inginocchia prima di parlare. Se la continuità prevarrà, vedremo ancora questo stile: prossimità, attenzione alle periferie, un pensiero sociale molto presente. Se invece si opterà per una discontinuità, sarà un segnale forte di ritorno all’identità, alla differenza, forse a una maggiore distanza dal mondo contemporaneo. Ilfoglio.it - Perché il prossimo Papa interessa anche a chi non crede Leggi su Ilfoglio.it Anna Feldman (filosofa politica): Non sono mai statante. Ma non posso negare che la Chiesa cattolica resti una delle poche istituzioni capaci di pensare l’umano non solo in termini di efficienza o utilità. Per questo guardo alconclave con un’attenzione che non è solo curiosità. Se ilsarà in continuità con Bergoglio, o se sceglierà la rottura, cambieràil modo in cui il mondo laico potrà pensare se stesso. Julien Moreau (storico): E’ vero. E aggiungerei: Francesco ha proposto una figura di Chiesa molto particolare, più ospitale che dottrinale, più missionaria che giudicante. Una Chiesa che si inginocchia prima di parlare. Se la continuità prevarrà, vedremo ancora questo stile: prossimità, attenzione alle periferie, un pensiero sociale molto presente. Se invece si opterà per una discontinuità, sarà un segnale forte di ritorno all’identità, alla differenza, forse a una maggiore distanza dal mondo contemporaneo.

