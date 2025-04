Putin concede una tregua di 3 giorni Ma Trump | deve essere permanente

Putin si tratta di un momento per affermare il suo potere con tutta la forza possibile della propaganda. Anche per questo ha indetto una tregua di 72 ore, in modo tale che tutta l’attenzione della comunità internazionale, Conclave permettendo, sia puntata sulla Piazza Rossa, dove si terrà la consueta parata militare, che, anno dopo anno, si è trasformata nella consacrazione del regime. Ma Putin sta cercando di utilizzare questa decisione anche per recuperare terreno nei confronti di Trump.Nel comunicato del Cremlino, infatti, si legge: "Il presidente russo dichiara il cessate il fuoco nei giorni dell’80° anniversario del Giorno della Vittoria. Quotidiano.net - Putin concede una tregua di 3 giorni. Ma Trump: deve essere permanente Leggi su Quotidiano.net Si avvicina il 9 maggio, giornata in cui la Russia festeggia il Giorno della Vittoria, ossia la fine della Grande guerra patriottica, come chiamano al Cremlino la Seconda guerra mondiale. Per il presidente Vladimirsi tratta di un momento per affermare il suo potere con tutta la forza possibile della propaganda. Anche per questo ha indetto unadi 72 ore, in modo tale che tutta l’attenzione della comunità internazionale, Conclave permettendo, sia puntata sulla Piazza Rossa, dove si terrà la consueta parata militare, che, anno dopo anno, si è trasformata nella consacrazione del regime. Masta cercando di utilizzare questa decisione anche per recuperare terreno nei confronti di.Nel comunicato del Cremlino, infatti, si legge: "Il presidente russo dichiara il cessate il fuoco neidell’80° anniversario del Giorno della Vittoria.

