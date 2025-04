Il nuovo volto della fattoria di Vignamaggio Domenica 11 un pranzo in ricordo di Astori

Vignamaggio, storica azienda di Panzano che ha dato recentemente vita a un nuovo progetto di fattoria in quella che un tempo era Montagliari. Tra degustazioni ed esperienze spicca il nuovissimo ristorante - inaugurato a settembre 2024 - con shop e presto anche la gelateria, caffetteria, panetteria e giardino in stile romano (il cantiere è in corso). Un progetto sviluppato in seguito alla ristrutturazione, avviata dall’attuale proprietà francese a capo dei coniugi Patrice Taravella (architetto) ed Emmanuelle Sebillet (interior design) che, dal 2014, si sono concentrati sull’ampliamento dei giardini, sulla diversificazione agricola e sul restauro totale dei siti storici, delle cantine e degli interni. Lanazione.it - Il nuovo volto della fattoria di Vignamaggio. Domenica 11 un pranzo in ricordo di Astori Leggi su Lanazione.it Nel Chianti Classico c’è fermento. Non solo in vigna ma anche in tutto ciò che ruota attorno, sottoforma di enoturismo e ristorazione. E’ il caso di, storica azienda di Panzano che ha dato recentemente vita a unprogetto diin quella che un tempo era Montagliari. Tra degustazioni ed esperienze spicca il nuovissimo ristorante - inaugurato a settembre 2024 - con shop e presto anche la gelateria, caffetteria, panetteria e giardino in stile romano (il cantiere è in corso). Un progetto sviluppato in seguito alla ristrutturazione, avviata dall’attuale proprietà francese a capo dei coniugi Patrice Taravella (architetto) ed Emmanuelle Sebillet (interior design) che, dal 2014, si sono concentrati sull’ampliamento dei giardini, sulla diversificazione agricola e sul restauro totale dei siti storici, delle cantine e degli interni.

Se ne parla anche su altri siti

Lo studio fiorentino che dà un nuovo volto ai buchi neri: non solo distruttori, anche architetti - Firenze, 31 marzo 2025 – I buchi neri che si trovano al centro delle galassie non sono solo divoratori di materia ma veri propri architetti cosmici. È la conclusione a cui è giunto un gruppo di ricercatori internazionali guidati dall’Università di Firenze e da Inaf–Osservatorio Astrofisico di Arcetri, protagonisti di un lavoro pubblicato su Nature Astronomy (“Evidence of the Fast Acceleration of AGN-Driven Winds at Kiloparsec Scales”). 🔗lanazione.it

Michelle Monaghan è il nuovo volto di U Beauty - Michelle Monaghan è ufficialmente il volto di un brand beauty: a 48 anni l’attrice, in questi giorni sugli schermi grazie alla terza stagione di The White Lotus, è diventata la prima ambasciatrice del marchio U Beauty, azienda cui è stata particolarmente fedele nel corso degli anni. Monaghan nel corso degli anni ha ricevuto molte proposte per diventare testimonial di marchi di bellezza, ma ha sempre rifiutato. 🔗amica.it

Il nuovo volto di Casa Maitò: suite, galleria d’arte 120mila euro a settimana di affitto - Forte dei Marmi (Lucca), 4 aprile 2025 – Un nuovo hotel di lusso a Forte dei Marmi: Casa Maitò, albergo e galleria d’arte del Gruppo Continental, rinasce dopo la completa trasformazione del vecchio hotel Giada. Con la firma progettuale dell’architetto Marco Casamonti e del suo studio, Archea associati, la struttura presenta cinque suite d’élite ed una suite presidenziale all’ultimo piano, corredata di piscina panoramica e un soggiorno all'aperto che offre un suggestivo panorama a 360 gradi sulla Versilia. 🔗lanazione.it

Su questo argomento da altre fonti

Il nuovo volto della fattoria di Vignamaggio. Domenica 11 un pranzo in ricordo di Astori. 🔗Ne parlano su altre fonti

Il nuovo volto della fattoria di Vignamaggio. Domenica 11 un pranzo in ricordo di Astori - In un quadro esteso su 400 ettari, la Fattoria è l’ultima aggiunta: uno spazio poliedrico da 4 mila mq, completamente ripensato dopo 5 anni di lavori. 🔗lanazione.it