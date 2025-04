Blackout in Iberia cancellati almeno quattro voli da Fiumicino

Blackout che ieri ha spento mezza penisola iberica ha già colpito i viaggiatori italiani: quattro voli in partenza da Fiumicino – tre per Lisbona e uno per Barcellona – sono stati cancellati nel pomeriggio del 28 aprile. Altri collegamenti verso Portogallo e Spagna hanno subito ritardi; il personale di . L'articolo Blackout in Iberia, cancellati almeno quattro voli da Fiumicino è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. Sbircialanotizia.it - Blackout in Iberia, cancellati almeno quattro voli da Fiumicino Leggi su Sbircialanotizia.it Roma, 29 aprile 2025 – Il maxi-che ieri ha spento mezza penisola iberica ha già colpito i viaggiatori italiani:in partenza da– tre per Lisbona e uno per Barcellona – sono statinel pomeriggio del 28 aprile. Altri collegamenti verso Portogallo e Spagna hanno subito ritardi; il personale di . L'articoloindaè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

Cosa riportano altre fonti

Londra: blackout all’aeroporto di Heathrow, scalo chiuso. Almeno 1350 voli cancellati - L'aeroporto di Londra Heathrow ha cancellato 1.350 voli oggi, 21 marzo 2025, dopo aver annunciato la chiusura totale nelle prime ore di stamattina, a causa di una "grave interruzione di corrente" causata da un incendio in una sottostazione elettrica nella cittadina britannica di Hayes, a ovest della capitale L'articolo Londra: blackout all’aeroporto di Heathrow, scalo chiuso. Almeno 1350 voli cancellati proviene da Firenze Post. 🔗.com

USA, emergenza tornado nel sud-est, almeno 20 morti, blackout per 100mila persone nel Missouri - Almeno 26 tornado segnalati dagli esperti a partire dalla serata di ieri. Gli Stati più interessati dalle tempeste sono il Missouri, il Texas e l’Arkansas.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Incendio a Heathrow, l'aeroporto di Londra resterà chiuso fino a stasera a mezzanotte: almeno 1.351 i voli cancellati - L'aeroporto di Londra Heathrow è chiuso a causa di un incendio e di un'interruzione di corrente. Lo fa sapere la società di gestione. Heathrow chiuso, cosa... 🔗ilmessaggero.it

Su questo argomento da altre fonti

Blackout in Spagna, Portogallo e Francia. Disagi trasporti e Internet; Guasto Microsoft, tutti i disagi ad aeroporti e compagnie aeree; Guasto informatico: caos nei cieli; Blackout in Iberia, cancellati almeno quattro voli da Fiumicino. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Blackout Spagna, passeggeri bloccati in metro e treni cancellati. «Traffico in tilt, i semafori sono spenti». Cosa sta succedendo in tutto il Paese - In Spagna le città sono sprofondate nel caos per il blackout che ha colpito tutto il Paese e anche alcune zone del Portogallo e della Francia. In particolare in Catalogna sono ... 🔗msn.com

Blackout totale in Spagna e Portogallo fa cancellare treni e voli, salta Internet: a Valencia c'è anche Tajani - Trasporti e servizi in tilt in Spagna, Portogallo e alcune zone del Sud della Francia dopo un blackout che ha lasciato milioni di persone senza corrente ... 🔗virgilio.it

Blackout a Londra Heathrow: dieci voli cancellati su Milano, le indicazioni per chi deve volare - Sono dieci i voli cancellati negli aeroporti lombardi di Milano e Malpensa a causa del blackout che ha messo fuori uso lo scalo di Londra Heathrow dalla mattina di venerdì 21 marzo e con ... 🔗ilcittadinomb.it