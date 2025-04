Quanto guadagnano Elly Schlein e gli altri parlamentari bolognesi

parlamentari di avere un 'doppio lavoro' oltre l'incarico pubblico. In Italia sono 423 gli eletti che sono deputati o senatori, ma anche avvocati, dirigenti. Bolognatoday.it - Quanto guadagnano Elly Schlein e gli altri parlamentari bolognesi Leggi su Bolognatoday.it Nelle scorse settimane, chi segue la politica si sarà imbattuto nella nuova provocazione lanciata da Matteo Renzi: una legge per vietare aidi avere un 'doppio lavoro' oltre l'incarico pubblico. In Italia sono 423 gli eletti che sono deputati o senatori, ma anche avvocati, dirigenti.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Elly Schlein: Urgente riforma Rai per evitare infrazione UE - "Noi non siamo della partita" e "non abbiamo partecipato già alla formazione del nuovo cda sulla base di un argomento solido: c'è una nuova normativa europea che stabilisce che la governance deve essere indipendente dalla politica" quindi "ritenevamo inutile rinnovare un cda" formato così quando "da agosto di quest'anno sarà necessario avere la riforma in mano, o rischiamo una procedura d'infrazione". 🔗quotidiano.net

La "morsa" intorno a Elly Schlein sul riarmo dell'Europa - AGI - Da una parte i socialisti europei, dall'altra la minoranza dem con Paolo Gentiloni in prima fila. Quella che si materializza attorno a Elly Schlein sul piano di riarmo europeo ha l'aspetto di una morsa. La segretaria Pd ha manifestato tutti i suoi dubbi sul piano di Ursula von der Leyen, provocando le reazioni della minoranza interna del Pd, da Lorenzo Guerini a Pina Picierno, fino a Paolo Gentiloni che ha, di fatto, disconosciuto la linea della segretaria parlando di "strada giusta" imboccata da von der Leyen. 🔗agi.it

Sciopero alla STMicroelectronics, arriva anche Elly Schlein: "Sono al vostro fianco" - Braccia incrociate, bandiere, fischietti e la grande rabbia e preoccupazione per quel posto di lavoro che 1.000 colleghi potrebbero perdere nel giro di pochi anni. Questo il clima che si respirava questa mattina, venerdì 11 aprile, alla STMicroelectronics di Agrate Brianza. Ieri l’incontro dei... 🔗monzatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Quanto guadagnano Elly Schlein e gli altri parlamentari bolognesi: gli stipendi nome per nome; Redditi dei parlamentari: ecco quanto guadagnano Meloni, Salvini, Schlein e gli altri leader dei partiti; Maurizio Gasparri smaschera Elly Schlein: Ecco quanto guadagna; Ecco quanto guadagnano i politici: le dichiarazioni di Conte, Meloni, e Schlein. 🔗Ne parlano su altre fonti

Quanto guadagnano Elly Schlein e gli altri parlamentari bolognesi - Il più ricco è tra le fila di Fratelli d'Italia, e un senatore del Pd ha un patrimonio in azioni Amazon, Leonardo e McDonald's. Nome per nome, ecco gli stipendi di chi ora siede a Roma tra 'doppi ... 🔗bolognatoday.it

Notizie di Elly Schlein - ITALIA. Ha suscitato molte polemiche il gesto di Piero Fassino, che intervenendo nell’aula della Camera il 2 agosto scorso ha mostrato il cedolino del suo stipendio di luglio di 4.718 euro netti ... 🔗ecodibergamo.it

25 aprile, Schlein: "Costituzione nostro faro va attuata fino in fondo" - È rimasto a Roma, invece, Giuseppe Conte, che in mattinata con alcuni parlamentari del M5s è andato a deporre una corona di fiori alle Fosse Ardeatine: «Il 25 Aprile è tutti i giorni ... 🔗lastampa.it