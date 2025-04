Sale in cima a un edificio per fotografare murales Cade dal settimo piano e muore a 19 anni

settimo piano di un palazzo abbandonato insieme a tre amiche per fotografare dei murales. Ma è precipitata giù e l’impatto non le ha dato scampo. È morta così sabato pomeriggio a Roma Carlotta Celleno, una ragazza viterbese di appena 19 anni. La tragedia è avvenuta all’interno dell’ex Mulino Agostinelli, in via del Pescaccio all’Aurelio. Sulla vicenda è stato aperto un fascicolo d’indagine per omicidio colposo, al momento contro ignoti. La pm Giulia Guccione ha disposto l’autopsia sul corpo. L’ipotesi è che si sia trattato di un tragico incidente. A quanto ricostruito finora, le amiche avevano deciso di avventurarsi forse a caccia della foto perfetta o per girare qualche video. Sono così salite fino al settimo piano della struttura poi, però, qualcosa è andato storto. All’arrivo dell’ambulanza del 118 e della polizia per Carlotta non c’era nulla da fare. Quotidiano.net - Sale in cima a un edificio per fotografare murales. Cade dal settimo piano e muore a 19 anni Leggi su Quotidiano.net Era salita fino aldi un palazzo abbandonato insieme a tre amiche perdei. Ma è precipitata giù e l’impatto non le ha dato scampo. È morta così sabato pomeriggio a Roma Carlotta Celleno, una ragazza viterbese di appena 19. La tragedia è avvenuta all’interno dell’ex Mulino Agostinelli, in via del Pescaccio all’Aurelio. Sulla vicenda è stato aperto un fascicolo d’indagine per omicidio colposo, al momento contro ignoti. La pm Giulia Guccione ha disposto l’autopsia sul corpo. L’ipotesi è che si sia trattato di un tragico incidente. A quanto ricostruito finora, le amiche avevano deciso di avventurarsi forse a caccia della foto perfetta o per girare qualche video. Sono così salite fino aldella struttura poi, però, qualcosa è andato storto. All’arrivo dell’ambulanza del 118 e della polizia per Carlotta non c’era nulla da fare.

