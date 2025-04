L’ amore non uccide Quel grido di dolore ancora inascoltato | il dramma dei femminicidi

Ogni settimana le cronache riportano l'ennesimo caso di una donna uccisa per mano di un partner, un ex compagno o un familiare. Numeri che rappresentano vite spezzate, sogni infranti o famiglie distrutte. Nel 2023 in Italia sono state uccise oltre cento donne, quasi tutte vittime di violenza domestica. Per la lotta contro il femminicidio serve un impegno collettivo: scuole, istituzioni, media e cittadini devono lavorare insieme per creare una cultura che rifiuti ogni forma di violenza. Ogni donna uccisa merita di essere ricordata. Non come vittima, ma come una persona con dei sogni e delle speranze. Dare un volto e una voce a queste donne è il primo passo per combattere l'indifferenza. Il femminicidio non è un destino inevitabile, è un fenomeno che possiamo e dobbiamo fermare, per costruire una società in cui le donne possano vivere libere dalla paura.

